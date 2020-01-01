المتحدث باسم النصر يُوضح الفارق بين توقيع خالد الغامدي وعوض خميس للهلال

سعود الصرامي يتحدث عن الجدل الدائر بعد تصريحات لاعب الفيصلي.

لم يُفوت سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصرالسعودي الجدل الدائر حول تصريحات خالد الغامدي دون تعليق، والتي أعلن لاعب الفيصلي خلالها توقيعه عقدًا رسميًا مع الهلال عام 2014 وخلال تواجده مع العالمي.

وقال المدافع صاحب الـ31 عامًا في تصريحات أخيرة أنه تفاوض وتوصل لاتفاق ووقع بالفعل على عقود انتقاله إلى الهلال في أبريل 2014 بعد دخوله الفترة الحرة من تعاقده مع النصر، لكنه تراجع فيما بعد وجدد عقده مع ناديه عقب الفوز بكأس ولي العهد السعودي.

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وتناول الجمهور السعودي عبر السوشيال ميديا تلك التصريحات وتحدثوا كذلك عن عوض خميس الذي وقع كذلك للهلال قبل أن يتراجع ويُجدد عقده مع النصر، وقد أثار وقتها قضية كبيرة بين الناديين انتهت وديًا برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة العامة السعودية آنذاك.

وقد أغلقت قضية عوض خميس بإعادة النصر مبلغ 6 ملايين ريال سعودي حصل عليهم اللاعب للهلال واستمراره مع ناديه.

الصرامي أوضح أن هناك فارق في الحالتين، وهو أن الهلال لم يُقدم عقود الغامدي إلى لجنة الاحتراف ولذا لم يُثر الموضوع أي ضجة واعتمد عقد التجديد الخاص بالنصر، فيما العكس ما حدث في حالة عوض خميس لأن إدارة الزعيم قدمت العقد للجنة الاحتراف وهكذا فعلت إدارة النصر كذلك مما أثار القضية.

إذ كتب "موضوع مفاوضات الهلال لعوض خميس وخالد الغامدي مختلف تمامًا"

"خالد الغامدي وقع للهلال ثم تراجع الهلال والغامدي فوُضع العقد في التوجري مثل ما قال خالد، عوض وقع للهلال ورفعت أوراقه للجنة الاحتراف لكن فيصل بن تركي نجح في التجديد لعوض ليغرد كحيلان الصملة يا رجال الصملة رجال الصملة للرجال".

وكان قد قال في تغريدة سابقة "الهلال لم يرفع أوراق عقد خالد الغامدي للجنة الاحتراف، هل كان لأسباب قانونية أو إنسانية؟ النصر العالمي رفع أوراق تجديد عقد خالد الغامدي للجنة الاحتراف وإنتهت القصة".

يُشار إلى أن الغامدي رحل عن النصر عام 2019 إلى الرائد ومنه انتقل لصفوف الفيصلي.