سجل سيئ .. ماذا يفعل النصر في غياب حمدالله عنه؟

مهاجم النصر سيواصل الغياب عن النصر

أعلن عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي مساء أمس إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ليُعمق من أزمة الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الهداف المغربي غاب بالفعل عن أول مباراتين للنصر في الدوري السعودي للإصابة، وفيما كان منتظرًا عودته خلال مواجهة الشباب يوم غدٍ في الجولة الثالثة، أعلن اللاعب إصابته بفيروس كورونا ليتأكد غيابه عن اللقاء.

حمدالله سيغيب بالتأكيد عن مباراتي الشباب والقادسية القادمتين في الدوري السعودي، ومن حُسن حظ فريقه أن البطولة ستتوقف في أسبوع الفيفا، ولذا من المتوقع أن يكون جاهزًا لمواجهتي الهلال في الدوري يوم 23 نوفمبر ونهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الـ29 من نفس الشهر.

المزيد من الفرق

النصر خسر أول مباراتين في الدوري السعودي وقد ظهر واضحًا مدى تأثره سلبًا بغياب حمدالله هداف الدوري السعودي آخر موسمين، إذ سقط أولًا أمام الفتح 2-1 ثم ضد التعاون 1-0 وقد أهدر لاعبوه عديد الفرص خاصة في المباراة الأولى.

حمدالله تواجد مع فارس نجد في مباراة نصف نهائي كأس الملك أمام الأهلي يوم الثلاثاء الماضي وقاده للفوز 2-1 والتأهل للمباراة النهائية، لم يُسجل لكنه صنع أحد هدفي فريقه.

صاحب الـ29 عامًا انضم للنصر صيف 2018، وقد غاب عنه في 9 مباريات في الدوري السعودي لم ينجح النصر في الفوز سوى في 5 منهم وخسر الأربعة الأخرى.

الملاحظ أن نسبة انتصار النصر في غياب حمدالله تتراجع عنها في حضوره، إذ يُحقق الفريق الفوز بنسبة 68% من مبارياته بتواجد حمدالله معه، لكنه لا يفوز سوى بنسبة 56% في غيابه.

قدرة الفريق على التسجيل كذلك تتراجع بقوة، إذ يُسجل بمعدل 2.2 هدفًا في المباراة بوجوده و1.4 هدفًا في غيابه، وهو ما يؤكد القيمة الفنية الكبيرة للاعب في هجوم النصر.

حتى معدل التسديد على مرمى الخصم يتراجع من 16.4 تسديدة في المباراة عند تواجده إلى 14.8 تسديدة في ظل غيابه.