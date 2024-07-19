كابوس حمدالله .. الكشف عن موقف حامد البلوي من الاستمرار مع الخلود

المسؤول الاتحادي السابق يمارس عمله بشكل قانوني في الخلود

كشفت تقارير صحفية، موقف حامد البلوي، من الاستمرار في عمله كمشرف عام على كرة القدم بنادي الخلود الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي.

وبدأ حامد البلوي بالفعل ممارسة عمله مع الخلود، وأتم النادي عدة صفقات أبرزها محمد جحفلي وحمدان الشمراني وعبد الله هوساوي، بجانب التعاقد مع المدرب باولو دوراتي.

لكن أحاطت شبهات بعدم قانونية عمل البلوي مع الخلود بسبب عدم التزامه بتنفيذ جزء من العقوبة المفروضة عليه من الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي كانت تقضي بإيقافه 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال سعودي بسبب تورطه في قضية انتقال عبد الرزاق حمد الله إلى الاتحاد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكدت صحيفة "الجزيرة" السعودية، أن عمل حامد البلوي كمشرف على الكرة بنادي الخلود قانوني 100%، حيث التزم بتنفيذ القرار الصادر من لجنة الانضباط والمؤيد من هيئة التحكيم في مركز التحكيم الرياضي.

وأضافت: "الآن لا يوجد عليه أي قرارات عقابية وتم تسويتها بالكامل ويحق له ممارسة العمل الإداري بشكل طبيعي بعد التزامه بالقرار كاملًا".

وكانت إدارة نادي النصر، قد اتهمت البلوي في وقت سابق بالتواصل مع حمد الله لإقناعه باللعب للاتحاد خلال فترة سريان عقده، ليعاقب بالإيقاف 6 أشهر والغرامة المالية وقدرها 300 ألف ريال سعودي.

وزعمت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن البلوي التزم بمدة الإيقاف إلا أن المسؤول الاتحادي السابق لم يُنفذ العقوبة الثانية (سداد 300 ألف ريال)، مما يُهدد استمراره في منصبه الجديد.