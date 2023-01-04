"النصر حصل على بطاقة رونالدو وقد يظهر أمام الطائي"

رونالدو جاهز للمشاركة في مباراة الطائي بالدوري السعودي

Shahid

كشف الإعلامي الرياضي سلطان الغشيان، عن احتمالية ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل طبيعي مع ناديه الجديد النصر، في مباراة الطائي.

ويواجه النصر نظيره الطائي مساء غدٍ الخميس، بالجولة الـ12 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي.

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وقال الغشيان خلال برنامجه على "قناة SSC": "سيكون هناك تركيز كبير في مباراة الغد بين النصر والطائي، إذا شارك النجم كريستيانو رونالدو، والذي تم تقديمه لجماهير نادي النصر وللعالم كله في ملعب مرسول بارك".

وواصل: "هناك البعض من قال أن رونالدو لديه عقوبة إيقاف مرافقة له من الدوري الإنجليزي، ولكن المعلومة التي أمتلكها أن اللاعب ليس عليه أي عقوبة".

واختتم الغشيان تصريحاته قائلًا: "نادي النصر حصل على بطاقة رونالدو، ويستطيع اللعب من المباراة المقبلة، هذا بالإضافة إلى الحصول على شهادة الكفاءة المالية".

Shahid