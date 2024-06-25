النصر حسم موقفه .. الاستغناء عن أندرسون تاليسكا و"القرار قد يتغير في هذه الحالة!"

حلقة جديدة من مسلسل أندرسون تاليسكا..

"هل سيبقى أم سيرحل؟!".. سؤال يطرحه الكثيرون من عشاق نادي النصر السعودي، عن البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم.

تاليسكا انضم إلى النصر في صيف 2021، قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ حيث يرتبط بعقد مع الفريق الأول حتى يونيو 2026؛ إلا أن الأنباء تتضارب بشأن استمراره أو رحيله.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، أن قرار "الاستغناء" عن النجم البرازيلي، تم اتخاذه من الجهاز الفني للفريق النصراوي، بالفعل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المريسل كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء: "ما يحصل في المساحات النصراوية، لا يقدم ولا يؤخر.. قرار استبعاد تاليسكا؛ تم اتخاذه بتوصية فنية".

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن بقاء أندرسون تاليسكا مع النصر، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025، مرهونًا بعدم وجود عروض للاعب، في الصيف الحالي.

لكن على الرغم من ذلك.. أكد عبدالعزيز المريسل على أن تاليسكا، يملك عروضًا جيدة بالفعل؛ قد تجعله يرحل عن الفريق الأول، خاصة أنه لن يقبل الجلوس على "دكة بدلاء" النصر.

واختتم المريسل حديثه؛ بالقول: "تاليسكا لاعب عظيم، وعظيم جدًا؛ لكنه باختصار.. لا يجتمع مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في فريقٍ واحد".