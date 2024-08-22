مفاجأة | روح النصر في يد لاعبه .. العالمي مهدد بـ"عقوبات مالية والحرمان من التعاقدات"!

أزمة كبيرة تهدد نادي النصر..

يبدو أن المشاكل والأزمات أصبحت لا تفارق نادي النصر السعودي أبدًا؛ حيث يواجه هذا الصرح الكبير، مجموعة من التحديات الرياضية والإدارية، مع بداية الموسم الجديد 2024-2025.

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النصر بدأ الموسم الرياضي الجديد بـ"شكل كارثي"؛ حيث خسر لقب كأس السوبر السعودي، بالسقوط المدوي أمام الهلال (1-4) في المباراة النهائية؛ قبل أن يقدّم إبراهيم المهيدب، رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، اسقالته من منصبه.

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وكأن كل هذه الأزمات لا تكفي.. القانوني الرياضي أحمد الأمير فجّر من ناحيته، مفاجأة صادمة لجماهير النصر؛ بإمكانية تعرض النادي لعقوبات قاسية، بسبب أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

Shahid

وكشف الأمير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن إمكانية قيام الظهير الأيسر الإيفواري جيسلان كونان، بـ"إنهاء عقده" مع الفريق النصراوي، والحصول على تعويض مالي من النادي أيضًا.

وأشار القانوني الرياضي إلى أن "إنهاء العقد" من قِبل اللاعب، سيكون لأسباب رياضية مشروعة؛ طالما لم يسجله النصر في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الرياضي الجديد.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك؛ بل أعلن أحمد الأمير، إمكانية "معاقبة" نادي النصر من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالمنع من تسجيل صفقات جديدة لـ"فترتي انتقالات"؛ حال فسخ كونان عقده.