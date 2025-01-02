رسميًا | "سيظل يعمل مع النادي!" .. النصر يعلن منصب جويدو فينجا بعد تعيين ماجد الجمعان رئيسًا تنفيذيًا

فينجا كان على رأس الأسماء التي طالبت الجماهير برحيلها من النصر..

بشكل رسمي.. أعلن مجلس إدارة شركة النصر، تعيين ماجد الجمعان في منصب "الرئيس التنفيذي للنادي"، خلفًا لجويدو فينجا.

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فينجا تعرض لانتقادات عنيفة للغاية، منذ توليه منصبه في مطلع الموسم الرياضي الماضي؛ مع تحميله مسؤولية الانهيار الإداري، وتراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

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وأكد النصر في بيانٍ رسمي مساء يوم الخميس، أن تعيين الجمعان "رئيسًا تنفيذيًا"؛ يأتي ضمن خطة تطوير النادي وقدراته التنافسية، على المستويين المحلي والدولي.

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وفجّر العالمي مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن استمرار فينجا في العمل مع النادي؛ بالرغم من تعيين الجمعان في منصب "الرئيس التنفيذي"، بدلًا منه.

وشدد النصر على أن جويدو فينجا، سيواصل دعم قلعة العالمي؛ ولكن في منصب "مستشار" شركة النادي.

الجمعان أحد النجوم السابقين في النصر، وكان من أوائل الأسماء التي استعان بها سعود آل سويلم، خلال فترة رئاسته للنادي 2018-2019، لتولي عضوية مجلس الإدارة.

أيضًا.. عمل الرئيس التنفيذي الجديد للنصر في إدارة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بعد شرائه من قِبل المملكة؛ إلى جانب حصوله على "ماجستير في الإدارة العامة" من جامعة سياتل الأمريكية.