تطورات مفاجئة .. النصر يقتحم صفقة باريس سان جيرمان "المحتملة" وينافس القادسية على موهبة إسبانية

النصر يحاول تدعيم صفوفه وسط ابتعاده عن منصات التتويج..

على الرغم من تغريدة الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان؛ إلا أن نادي النصر يقاتل على جميع الجبهات، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، للعودة إلى المنافسة على الألقاب والبطولات مجددًا.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الجمعان وجّه رسالة إلى جماهير النصر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، كاشفًا فيها عن أن مال النادي محدود للغاية؛ في تلميح ربما إلى صعوبة ضم صفقات جديدة، في الفترة الحالية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم تمر سوى ساعات قليلة على تغريدة الجمعان؛ حتى ظهرت أخبار تربط عددًا من النجوم العالميين، بالانتقال إلى الفريق النصراوي، سواء قبل إغلاق باب الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"، أو في الصيف القادم.

الإعلامي الرياضي سانتي أونا أعلن مساء اليوم الخميس، اقتحام النصر "صراع" التعاقد مع النجم جون دوران، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا.

GOAL

وكشف أونا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن توصل نادي باريس سان جيرمان إلى اتفاق مع محيط دوران؛ من أجل ضمه إلى صفوف الفريق الأول.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أنه كان يتبقى الاتفاق مع أستون فيلا فقط، لإتمام الصفقة بشكل رسمي؛ حيث قدم الفريق الباريسي عرضًا بقيمة 75 مليونًا - لم يذكر قيمة العملة -، إلا أن النادي الإنجليزي رفضه.

وبعد رفض أستون فيلا هذا العرض؛ اقتحم النصر "صراع" التعاقد مع المهاجم الكولومبي، وسط اهتمام كبير للغاية من اللاعب، بالانتقال إلى النادي السعودي؛ وفقًا لما ذكره أونا.

جون دوران البالغ من العمر 21 سنة، انضم إلى أستون فيلا في يناير 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي شيكاغو فاير؛ مسجلًا 20 هدفًا خلال 77 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

منافسة شرسة بين النصر والقادسية على موهبة إسبانية

وعلى جانب آخر.. أعلنت صحيفة "ماركا" عن منافسة شرسة بين النصر والقادسية؛ للتعاقد مع الموهبة الإسبانية يان سالاس، متوسط ميدان الفريق الثاني بنادي ريال مايوركا.

الصحيفة أكدت أن الناديين السعوديين يحاولان التعاقد مع سالاس، في الميركاتو الشتوي الحالي أو الصيف القادم؛ وسط رغبة من كومو الإيطالي وسبورتنج براجا البرتغالي، لضمه أيضًا.

ومن ناحيتهم.. يحاول مسؤولو نادي ريال مايوركا، إقناع اللاعب البالغ من العمر 19 سنة، بالبقاء في صفوفه؛ على أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول بشكل رسمي، بداية من الموسم الرياضي القادم 2025-2026.

يان سالاس سجل هدفين خلال 25 مباراة رسمية مع الفريق الثاني لريال مايوركا؛ كما كان أحد عناصر الجيل الذهبي في الفئات السنية بالنادي، الذي توّج بالدوري والكأس.

جدير بالذكر أن نادي النصر يضم لاعبين أجنبيين "تحت السن"، هما الثنائي البرازيلي أنجيلو جابرييل وويسلي جاسوفا؛ لذلك.. وفقًا للوائح والقوانين يجب عليه التخلص من أحدهما قبل ضم سالاس، أو أن يقيد الموهبة الإسبانية - حال تمت الصفقة - بدلًا من أحد المحترفين الـ8 "فوق السن".