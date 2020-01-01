ليس المال فقط .. كيم جين سو يُعدد أسباب اختياره للنصر

مدافع النصر الجديد يتحدث

أكد كيم جين سو مدافع النصر السعودي الجديد أن المال لم السبب الوحيد لاختيار الانضمام للفريق بعد تجربته الناجحة مع جونيوك الكوري الجنوبي.

الفريق الكوري الجنوبي كان قد أعلن قبل يومين عن انتقال ظهيره الأيسر إلى النصر لكن دون الكشف عن التفاصيل المالية، علمًا أن عقد اللاعب ينتهي معه في ديسمبر القادم.

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وقد كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن الصفقة كلفت النصر إجماليًا 15 مليونًا و300 ألف ريال سعودي، سيحصل جونبوك منهم على 1.8 مليون ريال تقريبًا، وتحديدًا نصف مليون دولار، فيما سيتقاضى اللاعب صاحب الـ28 عامًا 1.8 مليون دولار أمريكي سنويًا، أي ما يُساوي 6.7 مليون ريال سعودي تقريبًا، وقد وقع عقدًا يمتد لعامين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، وحال حدث ذلك ستزداد قيمة الصفقة الإجمالية بالطبع.

كيم جين سو أجرى حوارًا مع صحيفة سبورتس دونجا أكد خلاله أنه يطمح لتحقيق مسيرة جيدة مع فريقه الجديد، مؤكدًا أن هاجس اللعب من جديد خارج كوريا الجنوبية كان يُلازمه دومًا.

مضيفًا حول الانتقال للعب في السعودية "العودة للعب خارج كوريا الجنوبية كان يُراودني دائمًا، الأمر كان مجرد وقت حتى أخوض تجربة الاحتراف الخارجي من جديد، وخلال مفاوضات جونبوك لتجديد عقدي أبلغني وكيلي بوجود العديد من العروض الخارجية، وقد رأيت أن هذا الصيف هو الوقت المناسب لإعادة التجربة".

لاعب هوفنهايم السابق أكد أن اختياره للنصر لم يكن لأجل المال فقط، موضحًا "الكثير من الناس يقولون أنني ذهبت إلى هناك من أجل المال، أعترف بذلك بالطبع لكنه لم يكن السبب الوحيد. السفر والإقامة في بلاد جديدة والتعرف على ثقافة مختلفة هو تحدٍ جميل رغبت في خوضه، الأمر لم يتعلق فقط بكرة القدم بل بالحياة والثقافة بشكل عام".

وأتم صاحب الـ28 عامًا حديثه بالإشارة إلى أمله في مواجهة جونبوك في نهائي دوري أبطال آسيا هذا الموسم، مؤكدًا أنه حين ذاك سيبذل كل جهده لتحقيق الفوز مع النصر.