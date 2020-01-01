الكشف عن التفاصيل المالية لتعاقد النصر مع كيم جين سو

النصر حسم الصفقة لصالحه

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن التفاصيل المالية الخاصة بتعاقد النصر السعودي مع كيم جين سو مدافع جونيوك الكوري الجنوبي.

النصر توصل لاتفاق مع مدافع المنتخب الكوري الجنوبي على الانضمام له عقب نهاية عقده في ديسمبر القادم، ومن ثم فاوض جونبوك لشراء المدة المتبقية في العقد لرغبته الاستفادة من اللاعب في دوري أبطال آسيا 2020 الذي سيُستكمل الشهر القادم في قطر.

وقد رفض جونبوك في البداية التخلي عن لاعبه إلا بعد نهاية عقده ليتمكن من اللعب معه في دوري أبطال آسيا، لكن المفاوضات نجحت في النهاية وأعلن النادي أمس عن انتقال لاعبه للنصر، لكن دون الكشف عن قيمة الصفقة.

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الرياضية أوضحت أن الصفقة كلفت النصر إجماليًا 15 مليونًا و300 ألف ريال سعودي، سيحصل جونبوك منهم على 1.8 مليون ريال تقريبًا، وتحديدًا نصف مليون دولار.

اللاعب صاحب الـ28 عامًا سيتقاضى سنويًا 1.8 مليون دولار أمريكي، أي ما يُساوي 6.7 مليون ريال سعودي تقريبًا، وقد وقع عقدًا يمتد لعامين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، وحال حدث ذلك ستزداد قيمة الصفقة الإجمالية بالطبع.

وبدأت إدارة النصر أمس العمل على إجراءات وصول اللاعب إلى السعودية لاصطحابه يوم 12 سبتمبر القادم إلى قطر لخوض المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا 2020.

ولن يلعب كيم جين سو المباراة الأولى للنصر في البطولة وستكون أمام سباهان أصفهان الإيراني، وذلك للإيقاف نتيجة تراكم بطاقاته الصفراء مع جونبوك.