فيفا يوضح تفاصيل منع النصر من التعاقدات: لا فائدة من الاستئنافات

الاتحاد الدولي منع العالمي من قيد لاعبين جدد لثلاث فترات

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه أخطر نادي النصر السعودي بمنعه من إبرام صفقات جديدة في أواخر يناير الماضي، مشددًا على عدم وجود أي فائدة حال تقديمه لاستئناف على العقوبة.

الاتحاد الدولي كان قد أعلن منع العالمي من تسجيل لاعبين جدد لثلاث فترات مقبلة، لعدم سداد مستحقات صفقة البرازيلي مايكون بيريرا إلى نادي جلطة سراي التركي، والتي تبلغ قيمتها 1.6 مليون يورو.

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فيفا منح النصر مهلة 45 يومًا في ديسمبر الماضي لسداد المبلغ، بعدما تقدم النادي التركي بشكوى رسمية، لكن انتهت المهلة ولم يفعل.

وقال مسؤول بالفيفا، لبرنامج "في المرمى": "أبلغنا النصر بقرار منعه من التسجيل في 20 يناير الماضي، بعدما تأخر في سداد المبلغ لجلطة سراي، أمامهم مهلة للسداد من الآن وحتى قبل بداية فترة التسجيل الصيفية المقبلة".

وأضاف: "إذا قام النصر بدفع المبالغ المالية المستحقة عليه سيتم رفع قرار المنع ولا يوجد مهلة زمنية للسداد، وإذا استمر النصر في عدم السداد سيتم تحويل القضية إلى لجنة الانضباط وقد يصدر عقوبة إضافية".

بذلك لن يقبل الاتحاد الدولي إلى استئناف سيتقدم به النصر على العقوبة، إذ سيتم رفعها في حالة واحدة فقط ألا وهي سداد المبلغ إلى النادي التركي.

يذكر أن مايكون كان قد أعير من جلطة سراي إلى النصر في يناير 2019 وحتى يونيو 2020، قبل أن ينجح في شرائه نهائيًا في أغسطس من العام ذاته.

وحاليًا اللاعب غادر النادي لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين للوصول لحل، لإعادته للعالمي من جديد.