من أجل لاعبه الجديد .. النصر يوجه طلبًا رسميًا إلى الاتحاد الإنجليزي!

قبل مباراة القمة أمام الأهلي..

وجهت إدارة شركة نادي النصر، طلبًا إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يتعلق بالبرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الفريق الكروي الأول الجديد، القادم من صفوف تشيلسي.

النصر كشف عن الصفقة خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، وأعلن عن تعاقده رسميًا مع الجناح البرازيلي الشاب، أنجيلو، قادمًا من تشيلسي، بعقد لمدة 5 مواسم، حتى صيف 2029.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن إدارة شركة النصر تنتظر وصول البطاقة الدولية لأنجيلو، حيث رفعت الإدارة طلبًا إلى الاتحاد الإنجليزي من أجل إرسال بطاقته، خاصة وأن بطاقتي الفرنسي محمد سيماكان، والبرازيلي ويسلي تيكسيرا، قد وصلتا من اتحادي فريقيهما السابقين، الأربعاء.

ومع عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية، مساء اليوم، بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، بعد إجازة فترة التوقف الدولي، فإن الثنائي جابرييل وسيماكان سينضمان إلى التدريبات الجماعية؛ حيث أكدا للجهاز الفني، جاهزيتهما اللياقية والفنية للمشاركة في المباريات.

وكان النصر قد دعم صفوفه بخمس صفقات خلال موسم الميركاتو الصيفي، بتعاقده رسميًا مع بينتو كريبسكي، سالم النجدي، ويسلي تيكسيرا، محمد سيماكان، أنجيلو جابرييل.

ويستعد النصر لملاقاة الأهلي، على ملعب الأول بارك، مساء الجمعة 13 سبتمبر، في قمة الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي، فيما يحتل النصر، وصيف النسخة الماضية، المركز الخامس في جدول الدوري، برصيد 4 نقاط من مباراتين، بعد تعادله مع الرائد (1-1)، وفوزه على الفيحاء (4-1)، في أولى جولتين.