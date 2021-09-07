ما هو المطلوب من المدير التنفيذي للنصر قبل المباراة الآسيوية؟

طالب هاشم سرور؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي الحالي للعالمي، القيام بمهمة خاصة قبل مواجهة تراكتور الإيراني.

العالمي يلتقي بالفريق الإيراني في 14 من الشهر الجاري، على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية "الدوحة"، بدور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

الخاسر في هذه المباراة سيودع المنافسات مباشرةً، إذ تقام النسخة الحالية بنفس نظام النسخة الماضية، أي أن الأدوار النهائية تقام من مباراة واحدة فقط، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا في العالم.

ماذا طلب سرور من عبد الغني؟

سرور حذر الجهاز الفني للعالمي بقيادة مانو مينيزيس من اللياقة البدنية للفريق الإيراني، مؤكدًا قوتهم البدنية وقتالهم الكبيرة.

وكتب سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الفريق الإيراني يمتلك القوة البدنية وطول النفس داخل الملعب، اتمنى من اخي حسين عبدالغني ان يكون بمثابة المراقب على لياقة اللاعبين قبل هذة المباراة".

وأضاف: "لو دخل فريقنا بلياقة 60% سيكون موقفنا صعب رغم وجود كل النجوم ،،، مجرد تذكير وليست رسالة لأخي الاسطورة حسين عبدالغني".

الفريق الإيراني يمتلك القوة البدنية

وطول النفس داخل الملعب

اتمنى من اخي حسين عبدالغني

ان يكون بمثابة المراقب على لياقة اللاعبين قبل هذة المباراة و لو دخل فريقنا بلياقة ٦٠٪

سيكون موقفنا صعب رغم وجود كل النجوم ،،، مجرد تذكير وليست رسالة لأخي الاسطورة حسين عبدالغني ❤️ pic.twitter.com/IVfVqv04Eg — هاشم سرور (@Hashem_S6) September 7, 2021

انسحاب تراكتور؟

بعض التقارير الصحفية كانت تتحدث خلال الأيام الماضية عن تفكير تراكتور في الانسحاب من المباراة وعدم الحضور لقطر، نظرًا لحالة لغضب الكبيرة من قبل الجماهير ضد مجلس إدارة النادي، مما خلق حالة من الفوضى داخل أرجاء النادي.

لكن تم نفي هذه الأخبار بشكل رسمي، إذ أن الفريق الإيراني أكد على حضوره للدوحة قبل المباراة، والتزامه بخوض اللقاء.

كيف تأهل النصر وتراكتور لدور الـ16؟

النسخة الحالية من دوري الأبطال أقيم دور المجموعات بها بنظام البطولة المجمعة، واستضاف النصر مباريات المجموعة الرابعة، على أن يصعد أول كل مجموعة وأفضل ثلاثة من أصحاب المركز الثاني.

العالمي تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن السد القطري، الذي حل وصيفًا وودع المنافسات.

أما تراكتور فصعد كأفضل ثانٍ عن المجموعة الثانية بعدما جمع عشر نقاط، متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن الشارقة الإماراتي، الذي احتل الصدارة.

اقرأ أيضًا..

باقات الرياضة متوفرة الآن على شاهد VIP ، اختر باقتك وانطلق بشغفك لأبعد الحدود