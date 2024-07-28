فيديو | "تلخيص كوارث دفاع النصر في لقطة واحدة" .. بورتو يسجل هدفًا ينضم لطرائف كرة القدم!

ماذا يحدث في النصر؟

رغم استقبال ثلاثة أهداف في نصف ساعة، إلا أن الهدف الثالث تحديدًا، يعكس الكوارث الدفاعية للاعبي النصر في مباراته الودية أمام بورتو البرتغالي، والتي تجمع بين الفريقين، مساء اليوم، في إطار التحضيرات للموسم الرياضي الجديد.

وفي الدقيقة 31، وأثناء محاولة البرتغالي أوتافيو مونتيرو لإعادة الكرة بالرأس إلى الحارس نواف العقيدي، تمكن نيكو جونزاليس من الارتقاء والوصول للكرة برأسه قبل أيدي العقيدي، ليسكن الكرة في الشباك معلنًا تقدم فريقه بالهدف الثالث.

وشنت الجماهير النصراوية، هجومًا ضد الجهاز الفني بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، بداعي فشله في العثور على حل للأزمات الدفاعية وتقوية منطقة الوسط، فيما انتقد متابعون، قرار كاسترو بإشراك الحارس نواف العقيدي، العائد من فترة إيقاف استمرت خمسة شهور، في ودية قوية أمام بورتو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المقرر أن يختتم النصر تحضيراته في البرتغال، بملاقاة لوسيتانو، بعد غدٍ (الثلاثاء)، قبل السفر إلى إسبانيا، لخوض فترة تحضيرية ثانية، ستشهد مباراتين وديتين أمام غرناطة وألميريا، يومي 4 و8 أغسطس المُقبلين، قبل العودة إلى الرياض.

واستهل النصر معسكر البرتغال، بالتعادل مع لوليتانو بنتيجة (1-1)، ثم فاز على ماريتيمو (1-0)، فيما تعادل مع فارنزي (1-1)، وخسر أمام بورتيمونينسي بهدف دون مقابل.