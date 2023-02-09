النصر بطل الشتاء؟ ريال مدريد وبرشلونة لديهما الرد المناسب!

هل لقب بطل الشتاء يعني ضمان النصر للقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم؟

أنهى نادي النصر النصف الأول من الموسم الحالي، وهو بطلًا للشتاء في دوري روشن للمحترفين، بعدما تفوق على كل منافسيه، ولكن هل هذا فأل جيد أم لا؟

بطل الشتاء هو لقب فخري، لا يضمن لصاحبه التتويج ببطولة الدوري، ولكن ضمن المُسميات التي نُطلقها لتقدير ما قدمه الفريق في النصف الأول من الموسم.

النصر حقق هذا الأمر هذا الموسم 2022-2023، على أمل من جانب جماهيره، بالاستمرار في صدارة الترتيب، وعودة لقب الدوري مرة أخرى بعد غياب طويل، منذ موسم 2018-2019.

هل هذا اللقب فأل خير على النصر؟

الحقيقة أن هذه هي المرة الرابعة في تاريخ نادي النصر، الذي يحصل على لقب بطل الشتاء في تاريخ دوري المحترفين السعودي، حيث كانت الأولى موسم 2013-2014، ولكنه حصل على اللقب في النهاية برصيد 65 نقطة.

المرة الثانية كانت موسم 2014-2015، حينما أنهى النصر الدور الأول متصدرًا برصيد 33 نقطة، ولكنه توج في النهاية باللقب برصيد 64 نقطة.

والمرة الثالثة كانت منذ وقت قريب، في موسم 2019-2020، ولكنها لم تكن بالفأل الخير، حيث أنهى الدور الأول متصدرًا برصيد 33 نقطة، ليتوج في النهاية الهلال بلقب الدوري برصيد 72 نقطة.

ما يعني أن النصر لا يستطيع أن يحصل على نقاط في الجزء الثاني من الموسم، مثلما فعل في النصف الأول، والأمر متوقف على منافسيه!

ريال مدريد وبرشلونة واللقب الضائع

نادي ريال مدريد الإسباني مر بهذه التجربة من قبل، في موسم 2014-2015، حينما أنهى مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي النصف الأول من الموسم متصدرًا للترتيب، وحصل على لقب بطل الشتاء.

ولكن برشلونة رفقة لويس إنريكي نجح في نهاية الموسم، أن يخطف لقب بطل الدوري الإسباني من الريال، ليكتفي الفريق الملكي باللقب الفخري في هذا الموسم.

وعلى الجانب الآخر خسر برشلونة لقب الدوري الإسباني موسم 2013-2014 بعد أن توج بلقب بطل الشتاء تحت المدرب تاتا مارتينو، لصالح فريق أتلتيكو مدريد.