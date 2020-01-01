الاتحاد الآسيوي يُبعد هداف برسبوليس عن مواجهة النصر ويُوقفه 6 أشهر

صدمة كبيرة للفريق الإيراني

تلقى برسبوليس الإيراني صدمة كبيرة قبل ساعات قليلة من مواجهته الحاسمة أمام النصر السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا ، ذلك بعدما أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي قرارًا بإيقاف مهاجمه وهدافه عيسى آل كثير لمدة 6 أشهر بسبب ما رأته اللجنة تصرفًا عنصريًا من جانبه تجاه باختاكور الأوزبكي.

وجاء في حيثيات القرار أن الاتحاد الآسيوي قرر إيقاف آل كثير عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر، بحسب المادة 58.1 من لائحة الانضباط والأخلاق (نسخة عام 2019)، وبحيث يتم تطبيق الإيقاف بأثر فوري.

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وقررت لجنة الانضباط والأخلاق كذلك تغريم اللاعب مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي، بعدما اعتبر احتفاله بهدفه أمام باختاكور الأوزبكي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بأنه تصرف يحتوي على تمييز.

وأضاف بين الاتحاد "تنص المادة 58.1 على أن أي شخص يقوم بالتعدي على كرامة شخص أو مجموعة أشخاص من خلال كلمات أو تصرفات تتضمن ازدراء أو تمييز أو تشويه سمعة، سواء فيما يتعلق بالعرق أو لون البشرة أو الجنس أو القدرات البدنية أو اللغة أو العمر أو الشكل أو الدين أو الآراء السياسية أو الصحة أو الميلاد أو الأصل أو القومية أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي، يعتبر قد ارتكب مخالفة".

يُشار إلى أن المهاجم صاحب الـ30 عامًا هو هداف برسبوليس في دوري أبطال آسيا هذا الموسم برصيد 4 أهداف، وغيابه سيكون مؤثر جدًا على هجوم الفريق خلال مواجهة النصر مساء اليوم في الدوحة.