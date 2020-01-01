فيتوريا: كرة القدم ليست "بلاي ستيشن"، ولهذا أخرجت خالد الغنام

المدرب يتحدث عقب خسارة النصر أمام الفتح

خسر النصر السعودي مباراته الأولى في الموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، بسقوطه أمام الفتح على ملعبه في الرياض بهدفين مقابل هدف واحد.

وصيف الموسم الماضي خاض اللقاء منقوصًا من بعض نجومه وعلى رأسهم هدافه عبد الرزاق حمدالله، وقد تعرض مدافعه مايكون بيريرا لإصابة وغادر اللقاء في شوطه الأول.

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المدرب البرتغالي أكد أن فريقه لم يُفاجأ بأسلوب لعب الفتح، لكنه ببساطة لم يلعب مباراة جيدة وخاصة على صعيد استغلال الفرص السانحة للتسجيل.

مضيفًا في تصريحاته للقنوات السعودية الرياضية "لم نبدأ المباراة جيدًا وهذا تسبب في أن نفقد ثقتنا بأنفسنا قليلًا، ولذا كان علينا انتظار استراحة ما بين الشوطين لإعادة الأمور إلى نصابها السليم".

تابع "لقد خسرنا ونهنئ الفتح على انتصاره، لكنها مجرد المباراة الأولى في الموسم وعلينا استخلاص الدروس منها، جميعنا مطالبون بذلك، ومازال أمامنا 29 مباراة، لم نكن الأفضل قبل انطلاق اللقاء ولم نُصبح الأسوأ بعد نهايته".

فيتوريا نفى أن يكون فريقه قد عانى من ضغط لاعبي الفتح خلال اللقاء، موضحًا "عانينا من ذلك في الدقائق الـ15-20 الأولى ربما، لكن تخلصنا من ذلك في الشوط الثاني وكنا نحن أصحاب الضغط واعتمدوا هم على الهجمات المرتدة السريعة، خسرنا مايكون للإصابة وهو لاعب يُجيد بناء اللعب، لكننا رغم هذا لعبنا جيدًا في الهجوم وصنعنا عدة فرص لم نستطع استغلالها".

المدرب رفض الحديث عن التفاصيل الفنية الخاصة بإدارته للقاء بحجة عدم وجود وقت لذلك، مؤكدًا من جديد أنهم خلقوا عدة فرص وخسروا بفارق هدف واحد فقط، مضيفًا "خالد الغنام كان جيدًا وسجل هدفًا لكنه تراجع فيما بعد بسبب الإرهاق، وأردت إنعاش الهجوم بإجراء التغيير".

"أريد إيضاح نقطة مهمة، الناس ترى كل شيء جيد حينما نفوز وتبدأ كل المشاكل حين نخسر، نحن خسرنا 2-1 فقط وانتهى الأمر".

وأتم عن إتمام النصر العديد من الصفقات الجديدة ورحيل عدد من اللاعبين "نحتاج للوقت بالطبع، علي الحسن شارك اليوم بعدما تدرب معنا 3 أيام فقط، نحن نتحسن ونتطور على هذا الصعيد لكن كرة القدم ليست "بلاي ستيشن"، نحن نريد الوقت لخلق هذا الانسجام والتطور والتحسن".

يُشار إلى أن النصر سيلعب أمام التعاون في المباراة القادمة، ومن ثم سيواجه الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.