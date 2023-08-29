النصر أم بديل محمد صلاح في الاتحاد؟ .. موهبة برشلونة يرد على العرض السعودي

الرد جاء سريعًا من موهبة نادي برشلونة

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تلقى أحد مواهب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عرضًا سعوديًا ضخمًا؛ للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

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عدد كبير من نجوم برشلونة، تلقوا عروضًا من المملكة العربية السعودية، في الصيف الحالي؛ إلا أن الإيفواري فرانك كيسييه، هو الوحيد الذي وافق؛ حيث انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسميًا.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي جيرارد روميرو، تلقي برشلونة، عرضًا سميًا من السعودية؛ للتعاقد مع النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

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وكشف روميرو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن العرض السعودي، يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو إلى العملاق الإسباني، بالإضافة إلى راتب صافي يُقدر بـ13 مليونًا للاعب.

وأوضح أن الزلزولي، رفض العرض؛ حيث يرغب في البقاء بالملاعب الأوروبية؛ بل أن أولويته هي الاستمرار في إسبانيا، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

جدير بالذكر أن نادي النصر، يبحث عن جناح هجومي جديد، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي، وقد يكون هو المقصود من خبر روميرو، كذلك يحاول الاتحاد، إيجاد بدلاء في هذا المركز، حال فشل في التعاقد مع النجم المصري الكبير محمد صلاح، من ليفربول الإنجليزي.

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