النصر أم الهلال؟ فؤاد أنور: لو عاد بي الزمن لبدأت مسيرتي في هذا الفريق!

نجم الشباب السابق يتحدث عن النادي الذي كان يفضل أن يبدأ فيه مسيرته

Shahid

كشف فؤاد أنور نجم نادي الشباب السابق، عن النادي الذي كان يجب أن يبدأ فيه مسيرته الكروية بدلًا من الليوث.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وبدأ أنور مسيرته مع نادي الشباب عام 1990 حتى عام 1998، قبل الانتقال إلى فريق سيتشوان فرست الصيني، ثم النصر عام 1999 حتى اعتزاله عام 2001.

وقال أنور خلال تصريحات عبر برنامج "المنتصف" المذاع على قناة الإخبارية: "كنت أتمنى أن أبدأ مسيرتي في نادي النصر، وأي لاعب كرة قدم يتمنى هذه الجماهيرية".

لاعب المنتخب السعودي السابق أضاف: "إذا حققت ما حققته في مسيرتي مع الشباب بنادي النصر كان الوضع سيكون مختلفًا".

وأنهى أنور تصريحاته قائلًا: "في نادي النصر ماجد عبد الله رقم واحد لا أحد يستطيع الاقتراب منه، ثم يأتي باقي اللاعبين، لأن ما قدمه لا يستطيع أحد أن يكرره".

Shahid