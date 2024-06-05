النصر أم الاتحاد؟ نادٍ سعودي يُنافس الشباب على نجم الدوري الإيطالي

نجم روما مستهدف من عدة أندية سعودية

رغم حديث باولو ديبالا الأخير عن رغبته الاستمرار في أوروبا، إلا أن الأندية السعودية مازالت تُحاول جاهدة إقناعه باللعب في دوري روشن.

الصحفي المختص بأخبار الانتقالات، رودي جاليتي، أوضح عبر منصة إكس أن الشباب لم يعد النادي السعودي الوحيد الساعي لضم نجم روما، مشيرًا إلى أن نادٍ سعودي آخر انضم للسباق لكن دون أن يكشف عن هويته.

وأكد جاليتي أن المفاوضات مع وكلاء اللاعب الأرجنتيني بدأت بالفعل لاستطلاع رأيه حول الانتقال إلى الدوري السعودي.

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ديبالا مرتبط بعقد مع روما يمتد حتى صيف 2025، لكنه يتضمن شرطًا جزائيًا يسمح بانتقاله داخل إيطاليا مقابل 20 مليون يورو وخارجها مقابل 12 مليونًا فقط، وهو المبلغ الذي لن يكون صعبًا أبدًا على أي نادٍ سعودي تسديده.

يُشار إلى أن بعض التقارير تحدثت عن رغبة الاتحاد في التعاقد مع ديبالا، فيما تحدثت أخرى عن رغبة النصر في ضمه بناءً على توصيه من النجم كريستيانو رونالدو الذي سبق أن لعب بجانبه في يوفنتوس.