"النصر أفضل قبل الخصخصة" .. ثورة جماهيرية لإنقاذ صفقة مارسيلو بروزوفيتش من الضياع

جماهير النصر تطالب بسرعة حسم الصفقة سريعًا

انتفضت جماهير نادي النصر، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"؛ لإنقاذ صفقة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان إنتر الإيطالي، من الضياع.

النصر قدّم عرضًا إلى إنتر لـ"ضم" بروزوفيتش؛ مقابل 18 مليون يورو - وفقًا لوسائل الإعلام العالمية -؛ إلا أن الفريق الإيطالي، اشترط مبلغًا يقترب من الـ25 مليونًا؛ لإتمام الصفقة.

وبعد هذا الشرط الإيطالي توقفت صفقة النجم الكرواتي؛ لتنتفض جماهير قلعة العالمي، التي طالبت صندوق الاستثمار السعودي، الذي يملك 75% من أسهم النادي، بدفع المبلغ وضم اللاعب فورًا.

وقال حساب باسم "S A L E H": "بروزوفيتش من أهم ركائز الفريق في مركز المحور.. من المُعيب أن يكون مبلغ (7 ملايين يورو)، عائقًا في عدم حسم الصفقة".

من ناحيته.. زعم حساب آخر باسم "آرثر"، بأن نادي النصر، كان أفضل قبل الخصخصة؛ حيث كان يملك أسماء داعمة، تصرف الملايين - من حر أموالهم -؛ لتدعيم الفريق الأول، بأبرز النجوم العالمين، مشددًا على ضرورة حسم الملاك الحاليين للنادي، صفقة بروزوفيتش سريعًا.

وعلى جانب آخر.. ذهب البعض إلى أن تعطيل انتقال بروزوفيتش إلى النصر "مقصود"؛ مستشهدين بسرعة حسم صفقات الأندية الأخرى؛ وعلى رأسهم الهلال والاتحاد.

جدير بالذكر أن النجم الكرواتي البالغ من العمر 30 سنة، يلعب في صفوف إنتر منذ يناير 2015؛ حيث سجل 31 هدفًا وصنع 43 آخرين، خلال 330 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.