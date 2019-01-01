السويكت يتحدث عن تأخره في الترشح وشعار "السيل قادم"

صفوان السويكتكت يرفع شعار السيل قادم في النصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب صفوان السويكت؛ الرئيس الجديد لنادي النصر السعودي، عن ثقته في عودة العالمي بصورة قوية، مشيدًا بإدارة سعود آل سويلم؛ رئيس النادي السابق.

السويكت فاز باكتساح في الانتخابات التي أجريت اليوم السبت، مكتسحًا نصر النصر والأطرم بنسبة 99%.

وقال السويكت، خلال تصريحاته لقناة "24 الرياضية: "أحمد الله وأشكره على أن هيأني لخدمة هذا الكيان، هذه نعمة تستحق الشكر، وأشكر خادم الحرمين وأمير الشباب والرياضة محمد بن سلمان، وأشكر أيضًا هيئة الرياضة والمجلس الاقتصادي على العمل العظيم الذي لاقيته في اللائحة الجديد للأندية والحوكمة الجديدة للأندية كما رأى الجميع عملية انتخابية سلسة، كما لا يمكن أن ننسى الشامخ سعود السويلم؛ رئيس النصر السابق، الذي قام بعمل عظيم لهذا الكيان ورأيناه كمشجعين قبل أن نكون خادمين للكيان، قام بعمل مؤسسي لأربع سنوات قادمة، وإنما نحن امتداد لإدارته الاستثنائية".

من هو صفوان السويكت؟ رجل الدولة والاستثمار ورئيس النصر الجديد

عن أسباب تأخره في الترشح: "اليوم انتهينا من الانتخابات ورأينا المحصلة الأخيرة، وأنا عادتي لا أحب الخوض في الماضي، هو انتهى، هذه وجهة نظري".

رئيس العالمي الجديد اختتم: "ليس عندي أي شك أن النصر قادم وبقوة، لست خائفًا على النصر، جئت وكلي قوة، وشعاري السيل قادم".

يذكر أن السويكت سيبقى على رئاسة النادي العاصمي لمدة أربع سنوات مقبلة، حتى عام 2023.