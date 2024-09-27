ستيفانو بيولي يحسم الجدل حول غياب تاليسكا .. ويكشف إصابة محترف النصر أمام الوحدة

النصر يفوز على الوحدة بثنائية نظيفة ..

أعرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، عن سعادته بالفوز على الوحدة، كاشفًا عن السر وراء استبعاد الجناح البرازيلي أندرسون تاليسكا، من المباراة.

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وحقق النصر فوزًا على النصر بهدفين نظيفين، أحرزهما أنجيلو جابرييل وكريستيانو رونالدو (من علامة الجزاء)، ليرفع الأصفر رصيده إلى 11 نقطة، ويصعد - مؤقتًا - لوصافة دوري روشن السعودي.

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وأثار غياب تاليسكا العديد من التساؤلات، بين قرار بيولي، باستبعاده لأسباب فنية، أو بسبب معاناة اللاعب من الإجهاد في ظل ضغط المباريات، فيما لعب أنجيلو دورًا مميزًا خلال المباراة.

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وقال بيولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه قرر إراحة تاليسكا عن مواجهة الوحدة؛ في ظل خوض النصر العديد من المباريات، مضيفًا أن تاليسكا لاعب مهم للفريق خلال مواجهاته المُقبلة، ولذلك فضّل إراحته عن تلك المباراة.

وأضاف بيولي "المباراة كانت تنافسية، ولكن نجحنا في إدارتها بشكل جيد، وسعيد بتطور الفريق من الناحية الدفاعية، كما سعدت بتفاعل الجماهير معي"، فيما وجه رسالة للجماهير النصراوية، قائلًا "الوعود سهلة، وأنا هنا للعمل فقط، وليس لدي تفضيل لبطولة على أخرى".

في المقابل، كشف بيولي عن صدمة لعشاق النصر، بالحديث عن تبديل المدافع الإسباني إيمريك لابورت، قائلًا إن اللاعب عانى من آلام بسيطة، لذلك قرر تبديله، وعلى الأغلب سيتم إراحته عن المواجهة المقبلة، كما شدد على ضرورة رفع المستوى اللياقي للاعبين، في ظل الضغط الذي يواجهه الفريق حول المباريات المُقبلة.