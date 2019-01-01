ضربة مزدوجة مؤلمة للنصر قبل مواجهة الوحدة آسيويًا

المباراة تُلعب غدًا في السعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد النصر لمواجهة الغد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وتعرضت استعدادات الفريق لضربة مزدوجة مؤلمة بعدما تأكد غياب لاعب وسطه عبد العزيز الجبرين عن اللقاء وتصاعد الشكوك حول قدرة عبد الرحمن العبيد اللعب.

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وأثبتت الفحوصات الطبية وجود تجمعات دموية على ركبة الجبرين مما يستدعي علاجه وغيابه عن اللعب لمدة 3 أسابيع تقريبًا، فيما عادت آلام العضلة الضامة لتداهم العبيد رغم الحديث مؤخرًا عن شفائه واستعداده للعب.

وبهذا يتأكد غياب الجبرين كذلك عن موقعة الإياب في الإمارات، فيما من المتوقع أن يلحق العبيد بالمبارة التي ستقام يوم الإثنين 12 أغسطس على ملعب آل نهيان.

يُذكر أن الوحدة وصل الرياض مساء أمس بقائمة "5 نجوم" من لاعبيه، وعلى رأسهم سيباستيان تيجالي وفواز عوانة وهداف دوري أبطال آسيا ليوناردو دا سوزا.