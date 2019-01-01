النصر يطير للإمارات، وفيتوريا يُفاضل بين الغشبان والفرشان

مباراة حاسمة لبطل السعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يختتم النصر مساء اليوم في السعودية تدريباته الخاصة لمواجهة الوحدة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يطير للإمارات لخوض اللقاء الإثنين القادم.

ويحتاج بطل السعودية للفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة 2-2 على الأقل لضمان التأهل لدور الـ8، بعدما كان قد أنهى الذهاب على ملعبه بالتعادل 1-1.

الرائد في مفاوضات مع مهاجم مانشستر سيتي السابق

وانضم لتدريبات الفريق يوم أمس لاعبه النيجيري أحمد موسى بعد عودته من العطلة التي حصل عليها عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، وحظي اللاعب باستقبال خاص من الجهاز الفني واللاعبين، فيما غاب حمد المنصور لمعاناته من الإصابة إثر تلقيه كدمة في مباراة الذهاب.

ويُفاضل المدرب روي فيتوريا حاليًا بين الثنائي فرج الغشبان ونواف الفرشان للدفع بأحدهما بدلًا من المنصور، وقد ركز المدرب البرتغالي على اللاعبين في تدريبات الأمس في محاولة لتجهيزهما واختيار الأنسب منهما لخوض اللقاء.

ومن المقرر أن يخوض بطل السعودية تدريبه الوحيد في الإمارات يوم غدٍ الأحد على ملعب آل نهيان الذي سيستضيف اللقاء الحاسم مساء الإثنين.