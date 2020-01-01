فيديو | كارينيو: سبق أن دربت النصر، الحكم يمنحهم الخطأ بكل حماس

الوحدة خسر أمام النصر مساء أمس

أبدى دانيال كارينيو المدير الفني للوحدة رضاه عن أداء الفريق أمام النصر السعودي في مباراة الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي التي خسرها بهدف دون رد.

الوحدة لعب مباراة جيدة رغم النقص العددي لأكثر من ساعة، إذ تعرض لاعبه علي النمر للطرد عند الدقيقة الـ25 من الشوط الأول، وقد وصل الفريق لهدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة بهدف مايكون بيريرا بالخطأ في مرماه لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

المدرب الأوروجواياني بدأ تصريحاته عقب اللقاء بالقول عن الهدف الملغى "شاهدت الهدف في التلفاز، لا أعرف لماذا ألغي! إن كان بسبب التسلل كما أعتقد، علينا إذًا ارتداء نظارات لمشاهدة التسلل الذي اتخذ الحكم بناءً عليه قراره".

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أضاف عن حالة الطرد "كنت قريبًا من اللعبة، النمر لم ير لاعب النصر لكنه رفع قدمه كثيرًا، الحكم قرر في البداية منحه بطاقة صفراء ثم طرده بناءً على تقنية الفيديو".

تابع "الحكم كان جيدًا بشكل عام، لكني لاحظت أنه يُعامل لاعبي النصر بطريقة خاصة ومختلفة عن لاعبينا، يمنحهم الخطأ بكل حماس فيما يختلف الوضع عند احستاب الخطأ للوحدة، لا يتحدث مع لاعبيهم لكنه يرد على لاعبينا".

#الديوانيه



كارينيو - مدرب #الوحدة :

أنا سبق وأن دربت #النصر .. حكم المباراة يمنح الفاول للنصر من "قلبه" عكس الوحدة.. ولم يحترم لاعبي الوحدة.. يتحدث معهم ولا يتحدث مع لاعبي النصر. pic.twitter.com/Z9r6MkxgOa — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020

وحين قاله له مذيع القنوات الرياضية السعودية أن الحكم لا يعرف الفريقين، أجابه كارينيو "سبق أن دربت النصر وأعلم تلك الأمور".

يُذكر أن الفوز رفع رصيد النصر إلى 51 نقطة في المركز الثاني، فيما أوقفت الخسارة رصيد الوحدة عند النقطة الـ40 وقد خسر مقعده الرابع لصالح الفيصلي وعاد للخامس.