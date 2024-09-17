"مخالفة قانونية خطيرة" .. بلاغ إلى وزير الرياضة بسبب تعيين وكيل نجم الهلال في منصب مهم بالنصر

كواليس خطيرة من داخل نادي النصر..

كشف القانوني الرياضي خالد الشعلان، عن "مخالفة" خطيرة داخل نادي النصر السعودي؛ في حلقة جديدة من سلسلة الأزمات التي تضرب هذا الكيان الرياضي الكبير.

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النصر عانى من عديد الأزمات الإدارية والفنية، مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، انتهت بـ"استقالة" إبراهيم المهيدب، رئيس مجلس إدارة الشركة غير الربحية، و"إقالة" المدرب البرتغالي لويس كاسترو، من منصبه.

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الشعلان أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، مخالفة مسؤولي النصر للوائح وأنظمة وزارة الرياضة؛ وذلك بالتعيين المرتقب للإسباني دانييل مونيوز، وكيل أعمال النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال السعودي، في منصب مهم داخل النادي.

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وتحت عنوان بلاغ إلى وزير الرياضة.. أشار القانوني الرياضي إلى أن تعيين مونيوز، في منصب مدير عام الشؤون القانونية لنادي النصر - حالَ حدوثه -، فيه مُخالفة واضحة لأنظمة ولوائح الوزارة، بسبب "تضارب المصالح السلبي" ضد قلعة العالمي، استنادًا للمواد التالية؛ وهي:

1- المادة 7/7 من النظام الأساسي للمؤسسة أعضاء الأندية الرياضية غير الربحية.

2- المادة 12 من ذات النظام.

3- المادتان 40 و41 من اللائحة المُنظمة لمؤسسة أعضاء الأندية الرياضية غير الربحية.

وطلب خالد الشعلان من سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، اتخاذ ما يلزم لتفادي هذه المُخالفة، وطلب الإفادة من نادي النصر.

جدير بالذكر أن كوليبالي انضم إلى نادي الهلال، في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي تشيلسي؛ حيث توج بـ3 ألقاب رسمية في موسمه الأول، قبل أن يحصل على بطولة كأس السوبر السعودي، مع مطلع العام الرياضي الحالي 2024-2025.