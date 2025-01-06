"الحمد لله أنه لم يأت إلى النصر" .. سامي الجابر يعلن عن سعادته صراحة بفشل صفقة الجار

اسم طالبت به جماهير نادي النصر كثيرًا في الفترة الماضية..

أشاد سامي الجابر، أسطورة الهلال ومنتخب السعودية، بالبرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان.

كونسيساو قاد ميلان للتتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي، مساء أمس الإثنين؛ بعد قلب تأخره في المباراة النهائية أمام إنتر (0-2)، إلى الفوز بثلاثة أهداف، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

الجابر أشار في تصريحات مع شبكة قنوات "إس إس سي"، إلى أن المدير الفني البرتغالي كان قريبًا للغاية من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الفترة الماضية.

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وقال أسطورة الهلال؛ وهو يضحك: "بما نراه.. نقول الحمد لله بإن سيرجيو كونسيساو لم يأتِ إلى نادي النصر"؛ في إشارة إلى الطفرة الكبيرة التي كان سيحققها مع الجار، والتي تتضح الآن في صفوف ميلان، الذي استلم قيادته قبل السوبر الإيطالي مباشرة.

وبعد أيام قليلة من التعاقد معه؛ قاد كونسيساو ميلان للفوز (2-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، ثم الانتصار المثير على إنتر في المشهد الختامي للبطولة.

ومن ناحيته.. النصر تعاقد مع ستيفانو بيولي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم؛ خلفًا للمدرب المقال لويس كاسترو؛ بعد أن كان هُناك أكثر من اسم عالمي مرشح لتولي المنصب؛ أبرزهم كونسيساو نفسه.

جدير بالذكر أن النصر خسر لقب السوبر السعودي، قبل أن يودع كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025؛ مع احتلاله "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من مسابقة النخبة الآسيوية.