"النصر منافس الهلال؟ .. حماقة كبيرة"
رفض الإعلامي الرياضي عيسى الروقي اعتبار نادي النصر السعودي منافسًا لنظيره الهلالي، مستشهدًا بإحصائية ردًا على الإعلامي عبد الرحمن الفريح.
الفريح كان قد أغضب جمهور الزعيم بإحصائية آخر ست بطولات حققها العالمي، والتي جاءت خمس منها على حساب الهلال، واصفًا النصر بكبير الرياض. (طالع التفاصيل)
وجاء رد الروقي، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "طبعاً منافس النصر في دوري 2015 هو الاهلي وليس الهلال، 1- حقق الهلال ولي العهد 2013 أمام النصر، 2- حقق كأس الملك 2015 أمام النصر، 3- حقق السوبر 2015 أمام النصر، 4- حقق الدوري 2020 امام النصر، 5- حقق كأس الملك 2020 أمام النصر".
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وأضاف: "معلومة: التلميح او التصريح ان النصر منافس للهلال حماقة كبرى".
يذكر أن الهلال اقترب من حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالحه للموسم الثاني على التوالي، إذ يحتاج لنقطتين فقط، لخطف اللقب من منافسيه الشباب والاتحاد، فيما يحتل العالمي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة.
وبمباراتي الموسم الجاري، فاز الهلال في الذهاب 2-0، فيما انتصر النصر في الإياب بنتيجة 1-0.
وخطف الزعيم في الموسم نفسه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين من العالمي بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، فيما انتقم النصر وخطف منه لقب كأس السوبر بالفوز بثلاثية نظيفة.