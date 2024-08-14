لويس كاسترو ينتقد حكم مباراة التعاون .. ويقلق جماهير النصر: هذا الأمر سيساعد الهلال في النهائي!

ديربي مبكر مرتقب بين النصر والهلال..

اعتبر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أن تأهل "العالمي" إلى نهائي بطولة كأس السوبر السعودي 2024-2025، أمر طبيعي للغاية.

النصر فاز (2-0) على نادي التعاون، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي؛ ليتأهل إلى المشهد الختامي للبطولة، أمام الغريم الهلال.

وأشار كاسترو في المؤتمر الصحفي بعد مباراة التعاون، إلى أن النصر فريق كبير للغاية، ومعتاد على التأهل إلى المباريات النهائية؛ مثلما حدث في الموسم الرياضي الماضي، الذي لم يوفق فيه للحصول على أي بطولة.

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وعن نهائي السوبر أمام الهلال.. شدد المدير الفني البرتغالي على أنه سيحاول تجهيز لاعبيه، خلال الـ48 ساعة القادمة؛ من أجل الظهور بشكل جيد.

وركز لويس كاسترو على يوم الراحة الإضافي الذي تحصل عليه الهلال؛ قائلًا: "الآن تركيزي على الاستشفاء.. اليوم الإضافي للخصم سيؤثر في النهائي؛ لكن سنحاول تجهيز الفريق".

وفي النهاية.. انتقد كاسترو قيام حكم المباراة بـ"طرد" النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان نادي النصر، في الوقت بدل الضائع أمام التعاون، معتبرًا أنه ارتكب خطأ في هذا القرار.