يضاعف أهداف رونالدو .. إعلامي ينصح النصر بخطف "منبوذ" الهلال ويحذر من مغادرته السعودية!

"هذا اللاعب أفضل من ساديو ماني"

وجه الناقد الرياضي خالد أبو غانم، طلبًا عاجلًا إلى إدارة نادي النصر، بالتعاقد مع أحد لاعبي الهلال، قبل رحيله عن دوري روشن السعودي، مضيفًا أنه سيلعب دورًا كبيرًا مع كريستيانو رونالدو، في زيادة غلته من الأهداف.

وكان البرازيلي ميشايل ديلجادو، جناح الهلال، أبرز الأجانب المُرشحين للرحيل عن صفوف الهلال، حيث ارتبط اسم اللاعب بمغادرة النادي بعد انتهاء منافسات كأس السوبر السعودي، والتي تشهد مشاركة أندية الهلال والأهلي والنصر والتعاون.

وقال أبو غانم، عبر فضائية 24 الرياضية، "الهلال فريق كامل بعناصره حاليًا، ويمتلك وفرة أيضًا، وأقول للهلال لا تتخلّ عن ميشايل، ولو لدي قرار في النصر، لاستقطبتُ ميشايل، ليحل بديلًا لساديو ماني".

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وأضاف "لا أبحث عن الشو الإعلامي، ولكني أريد لاعبًا يحرث الأرض حرثًا، وأحذر من خروج ميشايل من الدوري السعودي؛ فالنصر يحتاج لجناح أيمن وميشايل يلعب بروعة، تخيل ميشايل مع رونالدو، كريستيانو هداف العالم سيسجل ضعف أهدافه، ولكن ساديو ماني، أهدر الكثير من الكرات، سواءً بالتمرير لزملائه أو التسديد على المرمى".

ومع اقتراب عودة نيمار جونيور، نجم الهلال، بعد غياب طويل بسبب الإصابة في الرباط الصليبي، قال أبو غانم إن نيمار لاعب كبير، ولكن طريقة لعبه لن تناسب فكر المدرب البرتغالي جورج جيسوس، حيث تعتمد طريقة نيمار على تمرير الكرة فقط من خلاله، ولكن الهلال يلعب بجماعية".