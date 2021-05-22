الزعيم خطف لقب كأس الملك من العالمي، والنصر رد بخطف السوبر في الموسم الجاري

رصد الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح إحصائية لإثبات وجهة نظره بأن نادي النصر السعودي هو كبير الرياض، وليس الهلال.

الإعلامي اعتمد في إحصائيته على آخر ست بطولات حققها العالمي بشكل عام، والتي جاءت جميعها على حساب الزعيم، باستثناء لقب وحيد كان على حساب التعاون.

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وكتب الفريح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "آخر 6 بطولات حققها النصر .. كأس ولي العهد 2014 امام الهلال، دوري 2014 امام الهلال، دوري 2015 امام الهلال، دوري 2019 أمام الهلال، كأس السوبر 2020 امام التعاون، كأس السوبر 2021 امام الهلال".

وأضاف: "من قديم حينما يتنافسون تظهر سطوة النصر على الهلال، هل عرفتم من هو كبير الرياض".

آخر 6 بطولات حققها #النصر

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كأس ولي العهد 2014 امام #الهلال

دوري 2014 امام #الهلال

دوري 2015 امام #الهلال

دوري 2019 امام #الهلال

كأس السوبر 2020 امام #التعاون

كأس السوبر 2021 امام #الهلال

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من قديم حينما يتنافسون:

تظهر سطوة #النصر على #الهلال

هل عرفتم من هو كبير #الرياض 💙💛 — عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) May 22, 2021

يذكر أن الهلال اقترب من حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالحه للموسم الثاني على التوالي، إذ يحتاج لنقطتين فقط، لخطف اللقب من منافسيه الشباب والاتحاد، فيما يحتل العالمي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة.

وبمباراتي الموسم الجاري، فاز الهلال في الذهاب 2-0، فيما انتصر النصر في الإياب بنتيجة 1-0.

وخطف الزعيم في الموسم نفسه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين من العالمي بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، فيما انتقم النصر وخطف منه لقب كأس السوبر بالفوز بثلاثية نظيفة.