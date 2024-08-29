"إنجاز مونديالي وخيبة محلية" .. اعتراف الاتحاد الآسيوي يضع النصر بين فخر جماهيره وسخرية المنافسين

معركة جماهيرية بسبب الاتحاد الآسيوي..

تسبب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في إشعال معركة جماهيرية كبرى، بين مشجعي نادي النصر السعودي، وعشاق الفرق المنافسة وخاصة عملاق الرياض الهلال.

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"الآسيوي" ذكر في بيان رسمي اليوم الخميس، إنجازات النصر عبر تاريخه، منذ عام 1955 وحتى الآن؛ حيث أكد على أنه أول ممثل للقارة في كأس العالم للأندية؛ في إشارة إلى نسخة 2000، والذي شكك فيها البعض باعتبارها "تجريبية"، مع مزاعم بأن الفريق الأصفر شارك فيها بـ"الترشيح" وليس كونه بطلًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن ناحيتها.. احتفت الجماهير النصراوية بهذا البيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أصبح اسم "الاتحاد الآسيوي" ضمن الأكثر تداولًا في منصة "إكس".

وطالب عشاق نادي النصر، المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإنصاف الفريق الأول لكرة القدم بعد بيان "الآسيوي"؛ وذلك من خلال جلب صفقات جديدة للعالمي، ودعمه بقوة قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

وشدد النصراويون على أن العالمي يشرف المملكة دائمًا؛ حيث تزامن بيان الاتحاد الآسيوي، مع مشاركة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، وتكريمه كأفضل هداف في تاريخ هذه المسابقة.

ومن ناحيتهم.. سخر عشاق الأندية السعودية المنافسة وخاصة الهلال، من احتفاء النصراويين بـ"بيان الآسيوي"؛ متهمين إياهم بـ"إخفاء" أجزاء مهمة من هذا البيان.

وتساءل مشجعو الفرق المنافسة، عن سبب إخفاء النصراويين للجزئية التي ذكرها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيانه؛ بأن الفريق الأصفر يملك 9 ألقاب دوري فقط؛ قائلين: "اللي ما يعجبك لا تعترف به؟!".

جدير بالذكر أن نادي النصر، يزعم بأن الفريق الأول لكرة القدم يملك 17 لقبًا في الدوري السعودي وليس 9 فقط؛ وذلك باحتساب البطولات الـ8 التي حققها في "دوري المناطق".