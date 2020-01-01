ناقد رياضي: سطوة؟ ما فعله الهلال في النصر لم يفعله أي فريق آخر

الجديع يُغضب النصراويين

أثار الناقد الرياضي لقناة "24 الرياضية" ناصر الجديع، غضب جمهور النصر السعودي بعدما تحدث عن تاريخ إطاحة الهلال للعالمي من عديد المباريات.

الزعيم لم يتمكن من تحقيق الفوز أمام العالمي في آخر أربع مباريات بينهما، إذ تعادلا في مباراتين (2-2)، بينما فاز بطل الدوري بالموسم الماضي في المباراتين الأخرتين (3-2) و(2-1).

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وعلق الجديع على حديث النصراويين على سطوة فريقهم على الأزرق، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فاز فريقهم في مواجهتين في آخر 3 مواجهات، فصاروا يتحدثون عن السطوة!".

وأضاف: "في 6 مواسم متتالية (2008-2013) أقصى الهلال جاره النصر من 8 بطولات (خروج مغلوب)؛ 6 ولي العهد و2 كأس الملك .. هل تعرفون فريقًا فعل ذلك في فريق آخر؟!".

الناقد الرياضي اختتم: "فتشوا في التاريخ وابحثوا في الجغرافيا وأفيدونا؟!".

فاز فريقهم في مواجهتين من آخر ٣ مواجهات فصاروا يتحدثون عن السطوة!🤣



في ٦ مواسم ""متتالية"" (٢٠٠٨-٢٠١٣) أقصى #الهلال جاره #النصر من ٨ بطولات (خروج مغلوب) ٦ كأس ولي العهد و ٢ كأس الملك .. هل تعرفون فريقًا فعل ذلك في فريق آخر؟! فتشوا في التاريخ وابحثوا في الجغرافيا وأفيدونا؟! — ناصر الجديع (@naljedai) April 16, 2020

يذكر أن النصر خطف لقب الدوري الموسم الماضي من الهلال متفوقًا عليه بفارق نقطة وحيدة، أما حاليًا فيتصدر الزعيم جدول الترتيب حتى الآن مع مرور 22 جولة برصيد 51 نقطة متفوقًا بفارق ست نقاط عن العالمي صاحب الوصافة.

وتوقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين منذ منتصف مارس الماضي، وحتى إشعار آخر، على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.