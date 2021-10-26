"ما فعله النصر لا يمثلني"

يواصل سعد آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر السعودي السابق، آرائه المعادية لبعض الأمور التي تحدث داخل النادي، رافضًا توجيه اللوم لعلي البليهي؛ مدافع الهلال، بعد قيامه بغرس علم الزعيم في وسط ملعب مرسول بارك.

ماذا فعل البليهي بمرسول بارك؟

في 19 من أكتوبر الجاري، أطاح الهلال بالنصر من دوري أبطال آسيا، بعد الفوز عليه بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، ضمن دور نصف النهائي.

وعقب المباراة، دخل البليهي في مشادة كلامية واشتباك بالأيدي مع المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم العالمي، وتطور الأمل ليتدخل حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنصر، ويعتدي بالضرب على مدافع الزعيم مع قائده سلمان الفرج.

بعد انتهاء المشادة والاشتباكات، حمل البليهي راية الهلال، وقام بغرسها في منتصف ملعب مرسول بارك، ثم نشر الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقًا: "في بليهي بارك .. الأرض أرضي والزمان زماني".

ماذا فعل النصر مع البليهي كي يتصرف هكذا؟

النصر قام بفسخ عقده مع لاعب الوسط البرازيلي بيتروس ماتيوس، لقيد الوافد الجديد البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، الذي تم التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي.

وخلال وداع بيتروس، قام الحساب الرسمي للعالمي، بنشر صورة مشادة اللاعب مع البليهي، التي أشار بها الأول بالصمت لمدافع الزعيم، خلال مواجهة الفريقين، في كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو ما اعتبره الهلاليون إساءة لمدافعهم.

البعض يرى أن قيام البليهي بغرس علم الهلال في وسط ملعب النصر، ما هو إلا ردة فعل على نشر صورته في وداع بيتروس.

"لا تلوموا البليهي بعد قلة أدب النصر"

سعد آل مغني، قام بنشر صورة مشادة البليهي وبيتروس، رافضًا توجيه اللوم للأول، واصفًا ما فعله الحساب الرسمي للنصر معه بـ"قلة الأدب".

وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذي الصوره مغرد فيها المركز الاعلامي لنادي النصر، تغريده فيها تهكم وقلة ادب وعدم احترام، هذه التغريده لا تمثلني".

وأضاف: "لا أخفيكم هناك شخص في المركز الاعلامي شهد شهادة غير صحيحه، فلا استغرب مثل هذه التغريدات المعيبه، ولا يلام ردة فعل المقصود بهذه الصوره".

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