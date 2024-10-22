"النصر عرض 400 مليون ريال لضمه" .. نجم ريال مدريد يقرر الانتقال إلى السعودية!

صفقة عالمية كبرى على أبواب السعودية..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. قرر أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الانتقال إلى الملاعب السعودية، خلال الفترة القادمة.

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السعودية حاولت خلال العامين الأخيرين، خطف أكثر من نجم عالمي في صفوف ريال مدريد؛ حيث نجحت في التوقيع مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بالفعل، الذي انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، صيف 2023.

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ووفقًا لشبكة "ريليفو" اليوم الثلاثاء، قرر الألماني أنطونيو روديجر، قلب دفاع نادي ريال مدريد، إنهاء مسيرته الكروية في دوري روشن السعودي للمحترفين.

الشبكة الإسبانية كشفت عن أن هذه الفكرة تراود روديجر، منذ فترة طويلة؛ خاصة في ظل اهتمام العديد من أندية دوري روشن السعودي، بالتوقيع معه.

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ومن ناحيته.. يثق نادي ريال مدريد في "استمرار" المدافع الألماني البالغ من العمر 31 سنة، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2026.

وأعلنت الشبكة أن أنطونيو روديجر "سينتقل" إلى الملاعب السعودية، في صيف عام 2026، بعد نهاية عقده مع العملاق الإسباني؛ ليُنهي مسيرته الكروية هُناك.

برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني كان قد أكد خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، أن نادي النصر السعودي جهز عرضًا بـ100 مليون يورو "406 ملايين ريال سعودي"، للتعاقد مع روديجر؛ إلا أن الصفقة لم تتم في النهاية.

جدير بالذكر أن روديجر أو المُلقب بـ"المجنون" في غرفة ملابس ريال مدريد، انضم إلى العملاق الإسباني في صيف عام 2022، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي؛ حيث لعب 114 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا 5 أهداف وصانعًا 3 آخرين.