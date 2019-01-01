عضو شرف النصر يُحفز اللاعبين بمكافأة مالية من أجل الهلال

من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة متصدر بطولة الدوري السعودي

ماجد جزر فيسبوك تويتر

بدأ مسؤولي نادي النصر وأعضاء الشرف في شحن اللاعبين مبكرًا قبل خوض مباراة ديربي الرياض أمام نادي الهلال السعودي في إطار مباريات دوري المحترفين السعودي.

العالمي يواجه الزعيم ضمن مباريات الجولة الثامنة بالدوري السعودي للمحترفين على ملعب جامعة الملك سعود، وذلك يوم الأحد المُقبل.

وأعلن عبد العزيز بغلف، عضو شرف العالمي عن رصد مكافأة قدرها 660 ألف ريال للاعبي النصر، في حال الفوز على الهلال في لقاء الديربي.

وتأتي هذه المكافأة من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة متصدر بطولة الدوري السعودي، لتقليص الفارق معه.

ويبلغ الفارق بين النصر والهلال 8 نقاط، بالإضافة إلى وجود مباراة مؤجلة للنصر أمام الفيصلي، لذلك تُمثل هذه المواجهة أهمية كبيرة للعالمي.

التاريخ يصب في صالح الهلال قبل مواجهة السد القطري

يُذكر أن النصر كان قد حقق فوزًا صعبًا على الرائد بهدفين نظيفين، مساء أول من أمس، وسط مباراة مشحونة بين الطرفين.