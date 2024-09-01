لن يقف مكتوف الأيدي .. النصر يتحرك لتعويض فشل صفقة متعب الحربي!

بعد انتقال صفقة الموسم إلى الهلال..

خسر نادي النصر فرصة التعاقد مع متعب الحربي، ظهير فريق الكرة بنادي الشباب، والذي انتقل إلى صفوف الهلال، ظهر اليوم (الأحد)، بعقد لمدة 5 مواسم، حتى صيف 2029.

وذكر النصر، في بيان رسمي، أن النادي أعدّ العقود اللازمة وتم توقيعها من قِبل إدارة النادي، ومشاركتها مع نادي الشباب، ووقع متعب الحربي على العقود، فيما أبدت إدارة الشباب استعدادها للتوقيع، صباح اليوم، وتلقى النصر وعودًا مؤكدة بضم اللاعب، قبل أن يفاجأوا بتراجع الشباب عن التزاماته، ورفع قيمة عقد انتقال الحربي إلى أرقام مبالغ فيها، ما أدى إلى فشل الصفقة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكر الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر منصة (إكس)، أن النصر يسابق الزمن، لتأمين لاعب محلي في خانة الظهير، ويفاضل بين ثلاثة أسماء، ليتم ترشيح صفقات بديلة للحربي، حيث قال الإعلامي علي السلمي، إن أفضل الخيارات المتاحة، هما زكريا هوساوي، لاعب الرائد، وعبد الإله الخيبري، لاعب الرياض.

ونوه العصيمي، بأن النصر يتوقع أن ينهي إجراءات التوقيع مع أحد اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا، وينتظر وصوله إلى الرياض، خلال اليومين المقبلين، مضيفًا أن اللاعب الجديد من صفوف تشيلسي.

وكان النصر قد أبرم ثلاث صفقات في موسم الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو كريبسكي، قادمًا من أتلتيكو باراناينسي، ومواطنه ويسلي جاسوفا، صاحب الـ19 عامًا، من صفوف كورينثيانز، فيما ضم سالم النجدي من نادي الفتح.