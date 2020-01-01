فيديو | قائد النصر السابق يحتفل مع لاعبي الهلال بلقب الدوري السعودي

اللاعب أثار استياء جمهور العالمي

تداول جمهور كرة القدم السعودية عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو أظهر إبراهيم غالب قائد النصر السابق يحتفل مع نجوم الهلال بالفوز بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم.

الفريق الأزرق حسم لقب الدوري السعودي لصالحه قبل جولتين من نهايته بفضل انتصاره على الحزم وحفاظه على فارق الست نقاط مع النصر مع تفوقه في المواجهات المباشرة، وقد استعاد بذلك اللقب الذي تُوج به العالمي الموسم الماضي.

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نجوم الهلال وبينهم سلمان الفرج ونواف العابد وأندريه كاريلو ومحمد البريك ظهروا في مقطع فيديو يحتفلون مساء أمس الإثنين بلقب الدوري السعودي مع مجموعة من الأصدقاء، وقد ظهر في نفس الفيديو لاعب النصر السابق إبراهيم غالب.

🎥- فيديو لاعب النصر السابق "إبراهيم غالب" يشارك لاعبي الهلال أفراحهم 💙💙

"مُتداول" pic.twitter.com/9CCHn3Q3Ai — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) September 8, 2020

وأثار ذلك الظهور استياء جمهور العالمي كثيرًا، خاصة أن غالب يُعد من نجوم الفريق الكبار، وقد لعب له خلال الفترة من 2008 حتى 2019 وحمل شارة قيادته خلال بعض المواسم.