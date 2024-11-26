بعد انتصاره الكبير في ملف التوثيق .. النصر يقترب من الهلال في قائمة الفائزين بالدوري السعودي

مشروع توثيق الكرة السعودية شارف على النهاية

اقترب النصر كثيرًا من الهلال في قائمة الفرق المتوجة بالدوري السعودي على مدار تاريخه، وذلك بعد انتصاره الهائل في ملف توثيق تاريخ كرة القدم السعودية خاصة بطولات الأندية.

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الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد حدد موعد الاجتماع النهائي للمشروع، في الفترة بين 15 و20 مارس 2025، حيث يستمر الاجتماع لمدة تتراوح بين 3 و5 أيام، قبل الإفصاح عن بطولات الأندية، وقد تقرر الإعلان عن نتائج مشروع توثيق البطولات، قبل مباراة السعودية والصين، والمقررة في 20 مارس، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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سعيد أبو داهش، ممثل النصر في مشروع التوثيق، كان قد أعلن خلال تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط السعودية أن ناديه نجح في الحصول على اعتماد معيار بطولات المناطق بالمشروع، مشيرًا إلى أن ناديه هو الوحيد الذي تُعد بطولاته واضحة وصريحة وموثقة منذ لحظة تأسيسه حتى الآن.

وقد أكد الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل نجاح النصر في وضع بطولات المناطق ضمن بطولات الدوري السعودي، وهو ما يعني الاعتراف رسميًا بحصول الفريق العاصمي على 17 لقب دوري على مدار تاريخه، ليقترب من الهلال صاحب الـ19 لقبًا.

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ويُعد اعتماد بطولات المناطق ضمن سجلات الدوري السعودي انتصارًا كبيرًا لنادي النصر الذي كان مُصرًا على ذلك منذ اللحظة الأولى للحديث عن ملف التوثيق، فيما كان يُعارض ذلك الأمر إعلام الأندية المنافسة خاصة الهلال.

المصادر المتابعة كانت قد أشارت كذلك إلى أنه تم اعتماد الدورة التصنيفية والدوري المشترك ضمن بطولة الدوري الممتاز مما يمنح الاتحاد والنصر بطولة إضافية.