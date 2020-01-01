بن زكري: حالة واحدة تُتوج ضمك بطلًا للدوري السعودي

تصريح جدلي من مدرب ضمك

قال نور الدين بن زكري المدير الفني لفريق ضمك السعودي أنه قادر على الفوز بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في حالة واحدة، هي امتلاكه للاعبين الأجانب الموجودين في الهلال و النصر .

المدرب الجزائري كان قد أثار الجدل مؤخرًا حين أكد أن مواجهة الهلال أصعب كثيرًا من اللعب ضد النصر، إذ قال "اللعب ضد الفرق الكبرى يبقى صعب دومًا، لكن الهلال هو الفريق الأصعب مواجهته. يُمكن القول أن إيقاف النصر سهل فيما إيقاف الهلال صعب جدًا".

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التصريحات الجدلية تواصلت من المدرب الجزائري، بقوله لصحيفة الاقتصادية السعودية عن نتائجه الجيدة ضد الكبار وخاصة تعادله 1-1 مع فارسي الصدارة "إيقافي للهلال والنصر ليس بالجديد علي، لطالما كنت ندًا للفرق الجماهيرية لأنني أؤمن بأن اللعب مع الكبار أسهل من التنافس مع الأندية الأقل مستوًى فني".

أضاف "في كل بطولة عملت فيها حدث الشيء ذاته بإحراج هذه الفئة استنادًا إلى القراءة الجيدة لنقاط الضعف والقوة، ولو امتلكت الأسماء الأجنبية ذاتها التي تتوافر للأزرق والأصفر، لتوجت ضمك بلقب الدوري منذ أول مشاركة له".

وأبدى بن زكري رغبته في إلغاء الدوري السعودي هذا الموسم كون العالم يعيش حربًا ضد فيروس كورونا، مضيفًا "من الواضح أن استئناف اللعب ليس ممكنًا قبل عيد الفطر المبارك، بسبب ما يتعرض له العالم من جائحة فيروس كورونا".

تابع "لذا لا بد من اتخاذ خطوة الإلغاء لأن استمرار المسابقة يعد مضيعة للوقت، إذ إن الأندية التي تتنافس على اللقب ستضرر، وكذلك تلك التي تكافح لأجل البقاء مع الكبار، نحن نعيش حربًا صحية عالمية، فهل يجوز اللعب في قلب الحروب؟".