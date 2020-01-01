فيديو | فيتوريا يعترف بأفضلية الهلال للفوز بالدوري السعودي

مدرب النصر يعترف بالأمر الواقع

اعترف روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر السعودي بأن لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أصبح قريبًا من الهلال.

النصر نجح في الفوز على أبها يوم أمس بهدفين دون رد لكنه لم يستطع تقليص فارق التسع نقاط في الصدارة مع الهلال بسبب انتصار الأخير على الفتح بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الـ24 من الدوري السعودي.

المدرب البرتغالي أكد على سعيه الفوز بجميع المباريات القادمة، لكن مشيرًا في نفس الوقت إلى صعوبة المنافسة على اللقب.

المزيد من الفرق

مضيفًا عقب اللقاء "اللاعبون على أعلى درجة من الاحترافية، قدمنا مباراة كبيرة وسنحت لنا الكثير من الفرص، الفوز كان بالنتيجة والأداء. نهدف لمواصلة العمل والاستمرارية في تقديم الأداء المميز".

تابع "عملنا خلال الأسبوع الماضي على تهيئة الأجواء جيدًا لمواجهة أبها، نحن نستعد لكل مباراة على حدا، الآن ننظر للقاء القادم، تلك كانت رسالتنا للاعبين وقد أدركوها جيدًا".

وأتم حول منافسة الهلال "نحن نعمل على الفوز بجميع المباريات، ذلك ما نحن مطالبون بفعله، المنافسة على اللقب أصبحت حسابيًا صعبة بالتأكيد، ولكن هذا لا يعني أن نتهاون، علينا مواصلة تحقيق الانتصارات دون النظر لنتائج الآخرين ونرى ما سيحدث في النهاية".

يُشار إلى أن النصر سيواجه الوحدة في الجولة القادمة من الدوري السعودي، فيما سيلعب الهلال أمام العدالة.