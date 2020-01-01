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فيديو | فهد الهريفي يُثير الجدل بين جمهوري الهلال والنصر على تويتر

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نجم النصر السابق يستخدم لقطة فيديو قديمة لإثارة الجدل

أثار فهد الهريفي نجم  النصر  السابق الجدل بين جماهير فريقه ومنافسهم التقليدي "الهلال" عبر تويتر، ذلك بعدما تحدث عن قصة قديمة أشار خلالها إلى سطوة الفريق الأزرق الإعلامية وخوف الحكام منه.

الهريفي الذي مثل النصر والمنتخب السعودي في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي نشر مقطع فيديو من مباراة قديمة بين الهلال والنصر تُظهر تعرضه للضرب من أحد لاعبي الزعيم.

ويرى الهريفي أن حكم اللقاء آنذاك عمر مهنا كان يجب أن يُخرج البطاقة الحمراء للاعب الهلال لكنه اكتفى بالصفراء خوفًا من سطوة الهلال وإعلامه.

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    وأشار الهريفي صاحب الـ56 عامًا خلال حديثه إلى أن الحكم الدولي السعودي السابق تحدث معه عن تلك اللقطة فيما بعد وأكد أنها كانت تستحق الطرد وأنه لم يتخذ هذا القرار خوفًا من سطوة الهلال وإعلامه، وأنه اتجه للحكم المساعد ليُلقي عليه بالمسؤولية.

    وأثار حديث الهريفي الجدل بين الجماهير، إذ فيما أيده جمهور النصر وتحدثوا عن سطوة الهلال وتحيز التحكيم له على مدار تاريخ الدوري السعودي، رد عشاق الهلال عليه بلقطة فيديو أخرى تُظهر حصوله على ركلة جزاء غير مستحقة برأيهم خلال مواجهة النصر والشباب في الدوري السعودي.

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