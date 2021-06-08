صراع عدد البطولات جدل لا نهاية له

علق الإعلامي الرياضي محمد الدويش على الجدل الدائر بين جماهير الأندية السعودية حاليًا، وتحديدًا الهلال والنصر، حول عدد بطولات كل منهما

الهلال حصد لقب الدوري للمرة الـ17 في تاريخه، ويقول النصراويون أنه بذلك تساوى عدد بطولات العالمي، في الوقت الذي يقول به الهلاليون أن رصيد بطولات الأصفر من الدوري ثمانية فقط، رافضين الاعتراف ببعض المسميات القديمة للبطولة.

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وتأتي هذه الأزمة للاشتعال بين الحين والآخر، في ظل عدم تأريخ موعد انطلاق بطولة الدوري بشكل رسمي من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، واختلاف المؤرخين حول موعد الانطلاق.

وكتب الدويش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "البطولة تنشيطية ريثما يفوز بها فريقهم فتصبح رسمية .. بعضهم لا تنشط ذاكرتهم، ينسون رسميتهم ويعيدونها تنشيطية إذا فاز بها النصر".

وأضاف: "حتى بـ ( ذاكرتهم ) يلعب هذا العالمي !".

البطولة تنشيطية ريثما يفوز بها فريقهم فتصبح رسمية ..

بعضهم لاتنشط ذاكرتهم

ينسون رسميتهم ويعيدونها تنشيطية إذا فاز بها #النصر

حتى بـ ( ذاكرتهم ) يلعب هذا العالمي ! — محمد الدويّش (@Aldowayesh) June 8, 2021

يذكر أن الهلال حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل أيام للمرة الثانية على التوالي بعدما حصد 61 نقطة، متفوقًا بفارق أربع نقاط عن الشباب.