مدرب النصر ولاعب الهلال الجديد .. المتوجون بجوائز يناير في الدوري السعودي

رابطة المحترفين أعلنت الفائزين بجوائز يناير في الدوري السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لشهر العناصر الفائزة بجوائز يناير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، والتي جاءت بناءً على الأداء خلال الجولات من الـ11 وحتى الـ15.

وأوضح الفريق الفني في الرابطة ضم الجولة الـ16 من الدوري السعودي في التقييم إلى جوائز فبراير القادم نظرًا لأن مبارياتها لن تستكمل في يناير مع تبقي مباراتي العين والهلال وكذلك الفتح والنصر وستلعبان في التاسع من فبراير المقبل.

ألين هورفان المدير الفني للنصر تُوج بجائزة أفضل مدرب خلال يناير بعد نجاحه قيادة الفريق للخروج من كبوته وتحقيق 4 انتصارات وتعادل واحد، وذلك بعدما خلف روي فيتوريا في تدريب الفريق.

مهاجم الشباب "عبد الله الحمدان" الذي أعلن قبل يومين انضمامه للهلال في صفقة انتقال حر ستتم بعد نهاية عقده مع الليوث في الصيف القادم تُوج بجائزة أفضل مهاجم واعد، فيما حصد ثنائي التعاون كاسيو دوس أنجوس ولياندري تاوامبا حائزتي أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب على الترتيب.