النصر يستفز الهلال أمام الحزم .. وجمهور الزعيم يبادر بالدفاع عن ناديه!

العالمي لا ينسى استفزاز غريمه حتى قبل المباريات المصيرية..

قد تبدو لقطة بسيطة، لكنها لم تمر على جمهور الهلال العاشق لناديه، إذ صدر تلميحًا بسيطًا من النصر حمل بعض الاستفزاز للزعيم.

العالمي واجه الحزم أمس الإثنين، ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح في العبور بشق الأنفس منتصرًا (2-1) في الوقت القاتل.

ودخل النصر المباراة مرتديًا قميصه الثاني والذي يحمل اللون الأزرق، بينما ارتدى الحزم - صاحب الأرض - قميصه الأساسي باللون الأصفر.

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وقبل المباراة، نشر الحساب الرسمي للنصر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة لقمصان اللاعبين من داخل غرف خلع الملابس، مع تعليق: "الأزرق .. يُصبح أجمل بالنصر"، في إسقاط على الهلال الذي يحمل قميصه الأساسي اللون الأزرق.

هذا التعليق دفع جمهور الهلال بالهجوم على حساب العالمي، فكتب أحدهم أسفل التغريدة: "بالأزرق التقليد .. تلقم 4 من الأزرق الأصلي"، في إشارة لهزيمة النصر أمام الزعيم (4-1) في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي في بداية الموسم الجاري، قبل أن يضيف آخر: "غير صحيح تعرف الأزرق الحقيقي مين".

يذكر أن الهلال يخوض مباراة هذا الدور (32 من كأس الملك)، اليوم الثلاثاء بمواجهة البكيرية، في تمام الساعة السادسة و35 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.