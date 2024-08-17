نهاية صداع كاسترو .. النصر يودع لاعبه الأجنبي قبل نهائي السوبر أمام الهلال!

رحيل أجنبي النصر رسميًا..

أنهت إدارة نادي النصر، الأزمة الدائرة حول صفقة انتقال لاعب الوسط الإيفواري سيكو فوفانا، إلى صفوف الاتفاق، والتي كانت مهددة بالإلغاء، خلال موسم الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلن نادي الاتفاق عن تعاقده رسميًا مع سيكو فوفانا، على سبيل الإعارة من النصر، تحت شعار "القصة مستمرة"، حيث يستمر مشوار الإيفواري مع النواخذة، بعد إعارته لصفوف الفريق خلال الفترة الشتوية الماضية.

يأتي ذلك قبيل مباراة القمة التي يخوضها النصر، أمام الهلال، مساء اليوم، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

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وذكر الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، قبل 36 ساعة، أن الصفقة مُعلقة وقد تنهار، في ظل وجود خلافات مالية بين وكيل فوفانا والإدارة التنفيذية بنادي النصر، تتعلق ببعض الاشتراطات التي لم يتم تنفيذها، فيما تعهدت إدارة النصر لنظيرتها من الاتفاق، بحل الأمر وتسريع انتقال فوفانا.

وأضاف الحميدي، أن الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني للاتفاق، منح النصر مهلة للانتهاء من أزمة فوفانا، كما طالب إدارة ناديه - في الوقت ذاته - بالبحث عن بديل، تحسبًا لفشل الصفقة.

وانتقل سيكو فوفانا إلى صفوف الاتفاق، بعد تتويجه مع كوت ديفوار بلقب كأس أمم إفريقيا، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادمًا من صفوف النصر، الذي يرتبط معه بعقد حتى يونيو 2026، فيما شارك فوفانا في 14 مباراة رسمية مع فارس الدهناء، سجل خلالها هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين.