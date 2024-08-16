مفاجأة إبراهيم المهيدب قبل سوبر الهلال .. وحقيقة استبعاد نجم النصر من "التشكيل الأساسي"

نهائي ينتظره الملايين..

فاجأ إبراهيم المهيدب، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر السعودي "غير الربحية"، نجوم الفريق الأول لكرة القدم، قبل ديربي الهلال المرتقب.

النصر يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ووفقًا للإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، قدّم المهيدب "مكافآت مالية" إلى نجوم الفريق النصراوي؛ بعد الفوز على التعاون، والتأهل إلى نهائي السوبر أمام الزعيم الهلالي.

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وفاز النصر بهدفين دون رد، على الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مساء يوم الأربعاء الماضي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وعلى جانب آخر.. كشفت صحيفة "الميدان الرياضي"، عن استقرار البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، على "بديل" الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان الفريق الأول، في نهائي السوبر.

الصحيفة أعلنت أن متوسط الميدان علي الحسن؛ هو من سيقوم بتعويض بروزوفيتش "الموقوف"؛ بسبب حصوله على كارت أحمر، في مباراة التعاون الماضية.

وبخصوص البرازيلي أندرسون تاليسكا، والذي قيل إنه سيعود إلى "التشكيل الأساسي" للفريق النصراوي، في نهائي السوبر أمام الهلال، على حساب الجناح الأيمن المتألق أيمن يحيى؛ فقد نفت الصحيفة ذلك.

"الميدان الرياضي" أكدت على أن كاسترو سيواصل الاعتماد على يحيى في "التشكيل الأساسي"، ولن يقوم باستبعاده - كما يزعم البعض -، على أن يجلس تاليسكا على دكة البدلاء.