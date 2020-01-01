أمرابط: مستعد لتجديد عقدي مع النصر فورًا، لكن الأمر سيختلف بعد يناير

النجم المغربي يتحدث عن مستقبله

أكد نور الدين أمرابط نجم النصر السعودي رغبته في الفوز على الهلال والتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، كما تطرق للحديث عن مستقبله مع ناديه خلال حواره مع الطباخ السعودي عبد الرحمن بن قاسم.

بن قاسم استضاف النجم المغربي وسأله عن مباراة النهائي التي ستلعب في أواخر نوفمبر الجاري، فأجاب "نحن ننتظر تلك المباراة المذهلة، ونريد الفوز بها والتتويج بالكأس. مواجهة الهلال دومًا ما تكون ممتعة ومثيرة وجميلة والجميع ينتظرها".

أمرابط سُئل كذلك عن مستقبله مع النصر خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، فأجاب "تبقى 5 أشهر حتى نهاية العقد، لو طلب مني النصر تجديد العقد الآن وحتى يناير القادم سأوقع فورًا، أنا أحب النادي والسعودية".

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أضاف "الوضع سيختلف بعد يناير، إذ هنا سأنظر لكافة العروض المقدمة لي، قد أعود لأوروبا وربما أستمر هنا، هناك بعض العروض التي وصلتني بالفعل، سأقيم كل تلك العروض وأحسم قراري، أنا بحديثي هذا لا أضغط على النادي ولا أحد أكبر من النصر، لكن لدي خيارات وسأقيمها جميعًا".

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[📹]— المغربي نور الدين امرابط يُجيب على سؤال @1binkasem تبقى (5) شهور في عقدك مع #النصر ماذا ستفعل بعدها ؟



pic.twitter.com/iPyhXvUnZE — عاجل النصر (@AjelNFC) November 14, 2020

وأتم قائلًا عن أهدافه مع النصر هذا الموسم "نريد الفوز بكل شيء، الدوري وكأس الملك وكأس السوبر، نريد تقديم كرة قدم ممتعة وإسعاد الجماهير وجعلهم فخورين بنا، لم نبدأ الموسم جيدًا لكنها مجرد 3 مباريات ومازال الموسم طويلًا".