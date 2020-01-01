رئيس النصر للجمهور: أتحمل مسؤولية الخسارة، أعتذر منكم

صفوان السويكت يتحدث بعد اتساع الفارق مع الهلال إلى 8 نقاط

وجه صفوان السويكت رئيس النصر السعودي رسالة لجماهير الفريق عقب الخسارة الصادمة أمام الفيصلي مساء أمس في الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي تحمل خلالها مسؤولية هذا الإخفاق.

خسارة النصر بنتيجة 3-2 في المجمعة وانتصار الهلال على الاتفاق بهدف دون رد وسعا الفارق في الصدارة بينهما لصالح الأزرق إلى 8 نقاط كاملة قبل 9 جولات من نهاية الدوري السعودي، وهو ما يعني عند الكثيرين نهاية المنافسة على اللقب إلا إن حدثت معجزة في الجولات الأخيرة.

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السويكت كتب على حسابه الرسمي عبر تويتر عقب اللقاء "جماهيرنا الغالية .. الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل .. عند الانتصار النتيجة تحسب للمنظومة ككل .. وعند الخسارة فأنا أتحمل الإخفاق .. أعتذر منكم ونسأل الله التوفيق في قادم الأيام".

جماهيرنا الغالية ..

الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل ..

عند الانتصار النتيجة تحسب للمنظومة ككل ..

وعند الخسارة فأنا أتحمل الإخفاق ..

أعتذر منكم ونسأل الله التوفيق في قادم الأيام .. #الفيصلي_النصر — د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) March 7, 2020

وجاءت ردود الفعل على تغريدة رئيس النصر متفاوتة ما بين شكره على تحمل المسؤولية وانتقاده لعدم التدخل لحل مشكلة عبد الرزاق حمدالله التي تسببت في غيابه عن المباراة بقرار من المدرب روي فيتوريا.

النصر سيُواجه الرائد في الجولة القادمة من الدوري السعودي ومن ثم سيكون لقاء ديربي الرياض الكبير ضد الهلال في مباراة قد تحمل الفرصة الأخيرة له لمواصلة المنافسة على لقب الدوري السعودي الذي يحمله منذ الموسم الماضي.